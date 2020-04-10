Медики, работающие с больными коронавирусом россиянами, три месяца будут получать федеральные выплаты

Москва, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Российские медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, в апреле, мае и июне будут получать специальную федеральную выплату. Об этом 8 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Как сообщается на сайте Кремля, для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

– Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России, – заявил президент.

Напомним, в Иркутской области по состоянию на 8 апреля подтверждено 17 случаев заболевания. Два человека умерли. Среди зараженных коронавирусом в Иркутской области один человек находится в тяжелом состоянии и три – в состоянии средней тяжести.