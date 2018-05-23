Мэрия Иркутска обнародовала сведения о доходах руководящего состава

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска опубликовала сведения о доходах руководителей и заместителей подразделений мэрии в 2017 году. Больше всех, согласно официальным данным, заработал за год председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко – 3 млн 445 тысяч 960 рублей.

Однако напомним, на этот пост он пришел в октябре прошлого года, при этом сперва заняв должность начальника управления экологии комитета городского обустройства, так он и указан в сведениях о доходах. Как уточнили Телеинформу в пресс-службе горадминистрации, непосредственно в мэрии с октября по декабрь 2017 года Антон Медко заработал 196 тысяч 400 рублей.

Также доход свыше 3 млн рублей в 2017 году задекларировали руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли (3 млн 304 тысячи 569,78 рубля), начальник управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре Елена Терпугова (3 млн 197 тысяч 814,34 рубля), председатель комитета городского обустройства Елена Федорова (3 млн 154 тысячи 383,56 рубля) и председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина (3 млн 61 тысяча 93,95 рубля).

Доход председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман в 2017 году составил 2 млн 832 тысячи 245,63 рубля. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина указала заработок в 2 млн 616 тысяч 787,06 рубля, главный архитектор города Сергей Александров – 2 млн 142 тысячи 679,72 рубля, председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким – 1 млн 328 тысяч 79,93 рубля.

Среди начальников управлений больше всего заработал начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников: 1 млн 946 тысяч 798,53 рубля, меньше всего – начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре Дмитрий Эверт: 1 млн 160 тысяч 31,21 рубля. Начальник управления специального обеспечения Борис Курчинский задекларировал 2 млн 73 тысячи 68,73 рубля дохода, начальник управления по информационной политике Игорь Наумкин – 1 млн 798 тысяч 705,98 рубля, начальник управления финансового контроля Дмитрий Александров – 1 млн 181 тысячу 42,28 рубля.

Годовой доход председателя комитета по управлению Октябрьским округом Владимира Преловского в 2017 году составил 1 млн 758 тысяч 344,9 рубля. Председатель комитета по управлению Ленинским округом Татьяна Жичина указала заработок в 2 млн 120 тысяч 907,96 рубля.

Отметим, доходы мэра Иркутска в 2017 году станут известны позже – срок подачи этих сведений в 2018 году был продлен. Между тем, напомним, правительство Иркутской области во главе с губернатором уже отчиталось о своих прошлогодних заработках.