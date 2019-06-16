Мошенники списали со счетов двух иркутян более 770 тысяч рублей

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска лишился 573 тысяч рублей из-за мошенниц, которые прикинулись сотрудницами банка. Еще один иркутянин потерял более 200 тысяч рублей из-за аферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Одним из самых распространенных способов, которым пользуются злоумышленники для обмана граждан, – это звонок из банка с предупреждением о совершаемых в настоящий момент мошеннических действиях. «Здравствуйте! Я являюсь представителем службы безопасности банка, ваши данные стали известны третьим лицам и они пытаются (или уже списали) с вашего счета деньги», – примерно с таких слов начинается диалог, после которого карта клиента становиться пустой, – говорят в полиции. Как рассказал правоохранителям 33-летний иркутянин, потерявший деньги, ему позвонила девушка и, представившись сотрудницей известного банка, сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам, а со счета было списано 40 тысяч рублей. Однако лжесотрудница уверила заявителя, что деньги можно вернуть, после чего она перевела разговор якобы на старшего менеджера. После переключения уже другая девушка объяснила порядок отмены операции, а именно необходимо сообщить коды, которые придут в смс-сообщении. Когда потерпевший назвал коды, ему начали поступать сообщения о списании денег, в общей сумме более полумиллиона рублей. Аналогичным образом был обманут еще один иркутянин – 27-летнему мужчине позвонил якобы специалист из службы безопасности банка, который поинтересовался, не совершал ли молодой человек операцию на сумму 5500 рублей. Услышав отрицательный ответ, псевдоработник финансовой организации объяснил, что это мошенники, и чтобы предотвратить преступное посягательство нужно назвать номер банковской карты и CVC-код, расположенный на ее обороте. После того, как пострадавший сообщил данные, ему поступили уведомления от магазина бытовой техники о покупке и об отказе. Спустя несколько секунд пришло еще несколько смс с кодами на подтверждение оплаты, но преступники не успели их получить. Иркутянин прервал разговор и позвонил на горячую линию своего банка, где ему сообщили, что от организации ему никто не звонил, а с его счета списано более 203 тысяч рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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