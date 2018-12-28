Начальника управления ПФР в Тайшетском районе привлекли к административной ответственности

Тайшетский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Начальника управления пенсионного фонда РФ в Тайшетском районе привлекли к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в августе 2018 года женщина обратилась в управление ПФР с заявлением, в котором просила разъяснить причины отказа в досрочном назначении страховой пенсии по старости.

Срок рассмотрения обращения истек 10 сентября 2018 года, ответ дан днем позже, при этом заявление было рассмотрено необъективно, на поставленные вопросы по существу не отвечено.

Межрайонной прокуратурой начальнику управления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении самого начальника управления возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ. Оно рассмотрено судом, чиновнику назначено административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.