Обзор доходов: кто из прокуроров в Иркутской области в 2017 году заработал больше всего?

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководство прокуратуры Иркутской области отчиталось о доходах за 2017 год. Глава ведомства Игорь Мельников, согласно декларации, заработал больше 4,1 млн рублей.

В собственности главного прокурора Иркутской области находится жилой дом, баня, сарай и гараж. Также он имеет 1/3 долю в квартире площадью 113 кв. м, 1/50 долю в нежилом помещении и два земельных участка в пользовании. На имя Игоря Мельникова зарегистрирована Тойота Харриер.

Первый заместитель прокурора Иркутской области Александр Воронин задекларировал больше 3,3 млн рублей, два земельных участка, гараж. Также он имеет 1/2 доли в квартире площадью 62 кв. м, а также имеет в служебном найме квартиру площадью 118 кв. м. Ездит первый зампрокурора на Ниссане Патроле.

Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов заработал в 2017 году 3,2 млн рублей. В собственности у него есть земельный участок, квартира площадью 93 кв. м – в служебном найме. Также зампрокурору принадлежит Пежо 4007.

Зампрокурора Юрий Шергин, совсем недавно занявший этот пост, будучи прокурором Ангарска получил доход в 2,5 млн рублей. В собственности у него есть 1/4 доля квартиры площадью 59 кв. м, ещё одна – в пользовании, другая – в служебном найме. Зампрокурора владеет автомобилем «Тойота Лэнд Крузер».

Ещё один зампрокурора, получивший повышение в этом году, Вячеслав Бабенко в должности прокурора Октябрьского района Иркутска получил 2,1 млн рублей. Он также задекларировал квартиру и половину жилого дома. В пользовании у Вячеслава Бабенко находится гараж, а ездит он на машине «Ссанг Йонг Рекстон»

Прокурор Иркутска Дмитрий Прушинский в сведениях о доходах отразил заработок в 2,2 млн рублей, земельный участок и жилой дом в собственности. Транспорта у него нет.

Доход прокурора Ленинского района Иркутска Станислава Зубовского в 2017 году составил 4,3 млн рублей. В собственности у него есть половина квартиры площадью 42,3 кв. м и две машины – «Тойота Ист» и «Вольво XС-60». В пользовании прокурора – жилой дом и земельный участок.

Прокурор Куйбышевского района Иркутска Татьяна Иванова задекларировала 2,1 млн рублей, два земельных участка, жилое строение, квартиру и Ниссан Кашкай. Также у неё в пользовании есть гараж.

Самый скромный заработок среди прокуроров, работающих в Иркутске, оказался у Михаила Семчишина, который осуществляет надзор в Кировском районе. Он отразил в документах сумму 1,7 млн рублей. У него в собственности есть половина квартиры площадью 130 кв. м и Тойота Хайлендер.

Среди прокуроров других муниципалитетов Иркутской области самым богатым стал прокурор Усть-Удинского района Андрей Огибалов. Он заработал больше 4,3 млн рублей. У него есть в собственности квартира и жилой дом в пользовании. Ездит Андрей Огибалов на Мазде СХ-5. Стоит отметить, что доход прокурора Усть-Удинского района – вообще самый высокий среди руководителей надзорного ведомства по области.

Также в тройку самых обеспеченных попали прокурор Шелехова Александр Липунов и прокурор Баяндаевского района Виталий Рябец, которые получили в 2017 году по 3,6 млн рублей. У Александра Липунова в собственности находится квартира и Тойота Лексус, в пользовании – ещё одна квартира, два земельных участка и гараж. Прокурор Баяндаевского района имеет в общей совместной собственности квартиру, гараж в собственности, а также жилой дом в служебном найме и земельный участок в пользовании. Также на него зарегистрированы Тойота Авенсис Комби и Ниссан Икс Трейл.

Самый маленький доход в 2017 году отразил прокурор Слюдянского района Василь Каримов. Он получил 1,5 млн рублей. В собственности Василь Каримов имеет квартиру и Митсубиси Аутлендрер, ещё одна квартира у него есть в служебном найме.