Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Один из банков Иркутской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за несвоевременное направление исполнительного документа взыскателю. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В отдел судебных приставов обратились представители страховой компании и сообщили, что кредитная организация нарушила законодательство об исполнительном производстве.

– Исходя из доводов заявителя, в адрес кредитной организации направлен оригинал исполнительного документа о взыскании с гражданина суммы задолженности в размере 36 тысяч рублей в пользу страховой компании. Впоследствии заявитель неоднократно направлял заявление об отзыве исполнительного документа и его возвращении взыскателю. Однако документ банк проигнорировал и не вернул заявление в страховую компанию. Таким образом, коммерческая структура нарушила законодательство об исполнительном производстве в части несвоевременного отправления исполнительного документа, тем самым совершила административное правонарушение, – сообщает пресс-служба ведомства.

В результате административного расследования начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств постановил признать юридическое лицо виновным по части 3 статьи 17.14 КоАП и назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.