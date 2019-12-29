Одна из управляющих компаний в Усолье задолжала ресурсонабжающей организации более ста тысяч рублей

Усолье-Сибирское, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За злостное уклонение от исполнения судебного решения по уплате задолженности на руководителя одной из управляющих компаний Усолья-Сибирского завели уголовное дело и приговорили к 350 часам обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, управляющая компания не оплатила выставленные ресурсоснабжающей организацией счета. Сумма задолженности составила свыше 100 тысяч рублей, что явилось основанием для обращения в суд.

Отмечается, что должник в лице генерального директора управляющей компании, достоверно знал о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Иркутской области о выплате всей суммы задолженности в пользу общества с ограниченной ответственностью, но уклонялся от его исполнения. Неоднократные требования судебного пристава и предупреждения об уголовной ответственности он игнорировал, а доходы предприятия направлял на ведение финансово-хозяйственной деятельности организации и другие операции.