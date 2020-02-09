Офис микрозаймов в Иркутске ограбил неизвестный в медицинской маске

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию на улице Розы Люксембург. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился вечером 8 февраля. В полицию позвонила сотрудница офиса микрозаймов и рассказала, что в помещение зашел неизвестный мужчина с медицинской маской на лице и похитил из кассы всю выручку. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, а также изъяли видео с камер наблюдения, на которых видно как злоумышленник угрожает менеджерам предметом, похожим на огнестрельное оружие. Забрав деньги, налетчик покинул помещение. По факту разбоя с применением оружия возбуждено уголовное дело. ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО: На вид 25-30 лет, ростом около 180 см. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, темно-синие джинсы, обувь черного цвета. КООРДИНАТЫ: Граждан, узнавших разыскиваемого, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо обратиться по телефонам: 8 (3952) 44-44-03, 31-39-30 или 02, 112 – с мобильного телефона. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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