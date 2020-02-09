|Деньги
|10.02.2020
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Офис микрозаймов в Иркутске ограбил неизвестный в медицинской маске
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Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию на улице Розы Люксембург.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился вечером 8 февраля. В полицию позвонила сотрудница офиса микрозаймов и рассказала, что в помещение зашел неизвестный мужчина с медицинской маской на лице и похитил из кассы всю выручку.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, а также изъяли видео с камер наблюдения, на которых видно как злоумышленник угрожает менеджерам предметом, похожим на огнестрельное оружие. Забрав деньги, налетчик покинул помещение. По факту разбоя с применением оружия возбуждено уголовное дело.
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