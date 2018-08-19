Около 65 миллионов рублей выплатят детям из многодетных семей в Приангарье к учебному году

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области внесло изменения в постановление «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах». По три тысячи рублей получат около 22 тысяч детей. Из них 700 – благодаря изменениям в законодательстве.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на Минсоцразвития области, эту выплату в размере с 2017 года на каждого обучающегося ребенка получают многодетные семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума.

В связи с изменениями теперь такую меру поддержки могут получать в том числе семьи, в которых единственный родитель или один из родителей (законных представителей) осуществляет уход за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, и не является трудоустроенным или состоящим на учете в центре занятости в качестве безработного, а также получающий различные виды пенсии. Этого не было предусмотрено ранее.

Для получения выплаты родителям необходимо обратиться в управления соцзащиты по месту жительства. Прием документов на предоставление этой меры поддержки продолжится до 31 августа. Подробнее – на сайте Минсоцразвития Иркутской области в разделе «Меры социальной поддержки».