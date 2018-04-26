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26.04.2018

Около трёх миллиардов рублей долгов по налогу на имущество должны государству жители Приангарья

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году налог на имущество начислен более чем миллиону жителей Иркутской области, которые уплатили в казну более 1,1 миллиарда рублей. Вместе с тем, общая задолженность жителей Приангарья составляет 2,8 миллиардов рублей.

Как сообщила на пресс-конференции 26 апреля заместитель руководителя УФНС по Иркутской области Ирина Лизанец, сумма задолженности не включает долги, списанные по налоговой амнистии. «Учитывая, что каждый год мы в регионе насчитываем налогов на имущество на сумму примерно четыре миллиарда рублей, нужно понимать, что такая цифра скопилась за несколько лет. Взыскание долга происходит только в судебном порядке. На сегодняшний день мы направили в судебные органы 107 тысяч исковых заявлений на сумму 598 миллионов рублей. Это не считая двухсот тысяч исковых заявлений, направленных в прошлом году», – подчеркнула представитель УФНС.

По словам Ирины Лизанец, УФНС также использует схему взыскания через работодателя в случае, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет менее 25 тысяч рублей. В первом квартале этого года налоговые органы направили более 2,5 тысяч документов взыскания к работодателям на сумму более 14 миллионов рублей. Вместе с тем, в прошлом году около 400 тысяч жителей области получили налоговые льготы на общую сумму 700 миллионов рублей. При этом 92% льготников – пенсионеры. Льготы также предоставлены 1,7 тысяч индивидуальным предпринимателям.

Сейчас в России проходит декларационная кампания, которая завершается 3 мая. По предварительным данным с начала года в УФНС поступило около 35 тысяч деклараций по НДФЛ. Однако, как показывает практика, основная часть плательщиков отчитывается в последние дни срока. Поступления налога на доходы в первом квартале 2018 года составили 11,5 миллиардов рублей, что на 13% больше поступлений того же периода прошлого года. Как отмечают в УФНС, в последние годы наблюдается темп роста поступлений, опережающий рост фонда оплаты труда.

Декларацию о доходах обязаны предоставить граждане, получившие в 2017 году доходы от сдачи имущества в аренду, от продажи недвижимого имущества и автотранспорта, если срок владения составил менее трёх лет. Заполнить декларацию можно с помощью специальной программы на сайте www.nalog.ru. Однако наиболее оптимальным вариантом Ирина Лизанец назвала услуги «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», который позволяет отчитаться о полученных доходах и заявить право на налоговые вычеты. Для этого необходимы лишь неквалифицированная электронная подпись и сканы подтверждающих документов.

Жителям области, не предоставившим декларацию в установленный срок, грозит налоговая ответственность, минимальный размер штрафа – тысяча рублей. Заплатить НДФЛ необходимо не позднее 16 июля, за просрочку придётся уплатить штраф в размере 20% и пени на каждый день просрочки. Как отметила Ирина Лизаанец, налоговые органы ежегодно получают от регистрирующих ведомств сведения о совершённых гражданами сделках и отслеживают обязанности по уплате налогов. Так налоговая служба в этом году получила сведения о реализации имущества более 72 тысяч граждан, однако до сих пор отчитались далеко не все.

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