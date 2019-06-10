Пенсионер через суд добился компенсации расходов за переезд с севера в Шелехов

Шелехов, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд обязал управление ПФР в Шелеховском районе возместить пенсионеру расходы, которые он понёс при переезде из района, приравненного к районам Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина обратился в надзорное ведомство, поскольку в возмещении расходов ему было отказано на основании того, что он не представил документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на оплату стоимости проезда к новому месту жительства.

При этом инспекторы установили, что пенсионер своевременно обратился с заявлением о компенсации расходов, действительно понеся затраты при провозе багажа при переезде. Путь в Шелехов он проделал на личном автомобиле, потому по закону ПФР не мог отказать пенсионеру в предоставлении выплаты, говорят в прокуратуре Иркутской области.

Ведомство направило иск в Шелеховский суд, требуя признать решение Пенсионного фонда незаконным. Заявление было удовлетворено, но ПФР подало апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. Судебной коллегией по гражданским делам Иркутского областного суда 6 июня 2019 года решение суда оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.