ПФР Приангарья: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 871 инвалид и участник Великой Отечественной войны в честь Дня Победы получит единовременную выплату – по 10 тысяч рублей каждый. Об этом сообщает отделение ПФР по Иркутской области.

По данным ведомства, в регионе сейчас проживают 135 инвалидов Великой Отечественной войны и 736 ее участников.

Выплаты проводятся в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Региональным отделением ПФР уже проведена вся необходимая предварительная работа, связанная с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Специалисты ПФР подчеркивают, что инвалидам и ветеранам не нужно никуда обращаться специально – деньги они получат в течение мая-июня 2018 года вместе с пенсией.