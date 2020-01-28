ПФР сообщает об изменении графика перечислений пенсий в Иркутске

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске изменится график выдачи пенсий и социальных доплат, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

По информации Пенсионного фонда, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (9497 рублей на 2020 год), получают региональную социальную доплату от министерства социального развития, опеки и попечительства. Ранее социальную доплату устанавливал и выплачивал Пенсионный фонд.

С 1 февраля 2020 года для синхронизации доставки пенсии и региональной социальной доплаты, перечисление пенсионных средств в кредитные организации для зачисления получателям пенсии и других социальных выплат в Иркутске будет осуществляться в единый день, в середине второй декады каждого месяца.

Точную дату перечисления средств можно узнать по телефону горячей линии отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 47-00-00, либо в клиентских службах УПФР по месту жительства.