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13.08.2018

ПФР в Иркутской области ежегодно назначает около 50 тысяч страховых пенсий

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ежегодно назначается около 50 тысяч страховых пенсий по старости, право на которую возникает при достижении пенсионного возраста (за исключением льготных категорий), а также при наличии необходимого количества пенсионных баллов и требуемой продолжительности стажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Для получения права на назначение страховой пенсии по старости в 2018 году необходимо иметь на своем пенсионном счету 13,8 пенсионных баллов и 9 лет страхового стажа. Общеустановленный возраст выхода на пенсию в текущем году составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за каждого работника в период осуществления последним трудовой деятельности. И количество баллов, и стаж, в свою очередь, напрямую зависят от факта официального трудоустройства. Чем выше «белая» зарплата, тем больше баллов можно заработать, поясняют в ОПФР по Иркутской области.

В формировании пенсионного капитала участвуют и социально значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работает: отпуск по уходу за ребенком, служба в армии, уход за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом первой группы, ребёнком-инвалидом, периоды проживания супругов военнослужащих и другие. Эти нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой деятельности. За них начисляются баллы, которые в дальнейшем суммируются с баллами за осуществление трудовой деятельности и умножаются на стоимость пенсионного балла в год назначения пенсии гражданину.

  • Между тем, в России сейчас бурно обсуждается пенсионная реформа, из-за которой пенсионный возраст может повыситься до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин. Госдума уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект, а ЦИК, в свою очередь, утвердил вопросы для возможного всегодщего референдума. Представители общественных и политических кругов также не остались в стороне и высказали ранее свою позицию в комментариях Телеинформу.

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