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09.10.2018

Почти 2 миллиона рублей присвоила директор турфирмы в Ангарске

Ангарск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней директора одной из турфирм. В течение 20 лет она предоставляла своим клиентам путевки для заграничного отдыха, но в этом году, как оказалось, уже 14 человек, воспользовавшись ее услугами, потеряли свои деньги – около 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ходе проведенной сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции доследственной проверки выяснилось, что предприниматель заключала договоры с физическими лицами, обещая оформить для них туристические путевки, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии. Средняя стоимость поездки оценивалась от 80 до 170 тысяч рублей.

Как оказалось, за последние полгода денежные средства другим участникам туристического бизнеса не направлялись, а тратились на личные нужды и потребности директора фирмы. Долгое время люди пытались самостоятельно истребовать путевки, однако, после того как предприниматель перестала отвечать на звонки, а офис организации закрылся, они написали заявления в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. С директора турфирмы взяли подписку о невыезде. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства, а также ищут пропавшие деньги и другие активы фигурантки дела для возмещения причиненного имущественного ущерба и предоставления материалов в судебные органы.

Между тем, напомним, по закону за мошенничество предусмотрено наказание – до шести лет лишения свободы и выплата крупного денежного штрафа.

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