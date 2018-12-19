Полмиллиона рублей алиментов двум дочкам выплатил иркутянин, чтобы продать квартиру

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска три года игнорировал выплату алиментов и не принимал участие в воспитании двух малолетних дочерей. Будучи безработным, он накопил задолженность в размере 500 тысяч рублей.

В связи с этим, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставы вынесли запрет на проведение регистрационных действий с квартирой в микрорайоне Первомайский, которой владел нерадивый отец. Об этом он узнал в регуправлении Росреестра. После этого мужчине пришлось изыскать средства на погашение задолженности, чтобы вернуть возможность продать квартиру.