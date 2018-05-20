Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области обнародовало данные о доходах за 2017 год. Самым богатым министром оказалась глава Минфина Наталия Бояринова (свыше 5 млн рублей), больше всего земли принадлежало семье главы Минстроя Светланы Свиркиной, а наибольший доход в целом задекларировала супруга министра здравоохранения Олега Ярошенко – более 7,5 млн рублей. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов задекларировал за 2017 год 2 млн 975 тысяч 775 рублей дохода. В собственности главы областного Кабмина – два земельных участка площадью 1,5 и 1,2 тысячи квадратных метров, жилой дом почти на 115 «квадратов», а в пользовании – квартира площадью 196 квадратных метров, где он живет с супругой и ребенком. Также Руслану Болотову принадлежит отечественный автомобиль – ГАЗ. Доход супруги председателя областного правительства за 2017 год составил 737 тысяч 136 рублей, она владеет земельным участком на 32 кв метра, гаражом аналогичной площади и Мерседесом. Полпред губернатора в региональном парламенте Роман Буянов за год заработал, согласно опубликованным данным, 2 млн 59 тысяч 785 рублей. Он безраздельно владеет двумя иномарками – Ауди и Фольксваген, – земельным участком и квартирой площадью 2000 и 107,4 кв метра соответственно. В ней, кстати, на праве пользования проживают его супруга и двое детей. Также Роман Буянов владеет двумя нежилыми помещениями (144 и 44,8 кв метра), а в земельном участке площадью 1499 «квадратов» ему принадлежит 600/1500 доля. Супруга Романа Буянова в 2017 году задекларировала доход в 5 млн 53 тысяч 199 рублей. В ее собственности – половина земельного участка общей площадью 1054 кв метра и автомобиль Мицубиси. Доход руководителя представительства облправительства при федеральном Кабмине в Москве Евгения Балашова в 2017 году составил 1 млн 894 тысяч 120 рублей. Недвижимостью он не владеет, только квадроциклом. Кроме того, в пользовании у него находится квартира площадью 42,5 кв метра. Супруга Евгения Балашова, по официальным данным, в 2017 году не заработала ни копейки, автотранспортом и недвижимостью тоже не владеет. У нее и двух несовершеннолетних детей в пользовании находится квартира площадью 76 кв метров. Что касается заместителей председателя правительства Приангарья – Валентины Вобликовой, Антона Логашова и Виктора Кондрашова, – то доходы каждого из них в 2017 году составили примерно чуть больше 3 млн рублей. Так, Валентина Вобликова задекларировала 3 млн 253 тысяч 337 рублей и земельный участок с жилым домом в собственности площадью 1488,3 и 161,7 кв метра соответственно. Они же находятся в пользовании у ее супруга, который за год заработал 2 млн 902 тысячи 169 рублей и владеет двумя Хондами. Антон Логашов оказался чуть богаче, его заработок составил 3 млн 329 тысяч 901 рублей. Пополам с супругой он владеет двумя земельными участками и жилым домом площадью 511, 1099 и 107,1 кв метра соответственно, а безраздельно – квартирой, где живет вместе с женой и ребенком, площадью 115,8 кв метра. Кроме того, у Антона Логашова солидный автопарк – автомобили Мердедес и Лексус, мотовездеход, катер Флиппер, два автоприцепа – МЗСА и СКИФ, а также двигатель Меркури. Его супруга за год заработала 431 тысячу 680 рублей, пользуется гаражом на 18 квадратов и имеет лодку, мотор и прицеп к легковым автомобилям. Годовой доход Виктора Кондрашова, по сравнению с двумя другими заместителями регправительства, чуть скромнее – 3 млн 83 тысяч 33 рублей. В пользовании у него, его супруги и троих детей находится квартира и жилой дом площадью 56 и 858,2 кв метра соответственно. Вдобавок к этому жена Виктора Кондрашова распоряжается Мерседесом, а ее заработок за год составил 1 млн 285 млрд 563 тысяч рублей. Первый заместитель губернатора Приангарья Владимир Дорофеев в 2017 году задекларировал доход в 3 млн 596 тысяч 739 рублей. В собственности у него две иномарки – Форд и Хонда, – два земельных участка, садовый дом и квартира площадью 593, 595, 55,9 и 82,8 кв метра соответственно. Кроме того, ему и его супруге принадлежит по одной трети квартиры площадью 62,1 «квадрата». Кстати, у жены Владимира Дорофеева, помимо этой недвижимости, в собственности находится еще одна квартира площадью 50,1 кв метра, а в пользовании – квартира 82,8 кв метра. Заработала она за год, согласно опубликованным данным, 830 тысячи 137 рублей. Руководитель аппарата губернатора региона Дмитрий Чернышов оказался одним из самых богатых чиновников в 2017 году, его заработок составил 4 млн 321 тысячу 941 рублей. Совместно с супругой, задекларировавшей 972 тысячи 860 рублей дохода, он владеет квартирой площадью 82,8 кв метра. Также Дмитрию Чернышову принадлежит Тойота, треть квартиры площадью 65 «квадратов», еще одна квартира на 109 «квадратов», а также нежилое помещение площадью 175,1 кв метра. Кроме того, в пользовании главы аппарата губернатора находятся две квартиры площадью 80,1 и 65 кв метров. Что касается Кабинета министров Приангарья и их семей, то, согласно официальной информации, самой богатой оказалась супруга министра здравоохранения Олега Ярошенко, задекларировавшая 7 млн 569 тысяч рублей дохода. Сам глава Минздрава, кстати, заработал за год вдвое меньше – 3 млн 353 тысяч 284 рублей. Пополам с супругой он владеет земельным участком, дачным домом и хозяйственным нежилым строением площадью 608, 111 и 32,5 кв метра. В совместной собственности Олега Ярошенко числится квартира на 73 «квадрата», в пользовании – квартира на 58,4 «квадрата». Его супруге безраздельно принадлежат еще две квартиры площадью 62,8 и 36,22 кв метра. Непосредственно же из министров богаче всех оказалась глава Минфина Наталия Бояринова, чей доход в 2017 году составил 5 млн 181 тысяч 769 рублей. Она задекларировала квартиру на 109,8 кв метра и Тойоту. На втором месте по размеру личного дохода – министр имущественных отношений Приангарья Владислав Сухорученко. Он заработал за год 4 млн 951 тысячу 654 рублей, при этом вместе с супругой владел автомобилем Мицубиси и тремя квартирами площадью 29,9, 30,7 и 85,5 кв метра. Глава министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Максим Авдеев в 2017 году задекларировал 3 млн 55 тысяч 497 рублей. В пользовании у него находится квартира на 73,4 кв метра, в безраздельной собственности – две Тойоты, земельный участок на 612 кв метров и квартира 73,7 кв метра. Кроме того, ему принадлежит 1/6 квартиры площадью 33,5 кв метра – две ее трети, кстати, записаны на одного из несовершеннолетних детей Максима Авдеева – и половина нежилого помещения площадью 66,9 кв метра. Доход министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды в 2017 году составил 2 млн 850 тысяч 53 рублей, он владеет Фольксвагеном и квартирой площадью 52,7 кв метра, в пользовании числится еще одна квартира на 97 «квадратов», где министр живет с женой и тремя детьми. Супруга Сергея Шеверды за год заработала 1 тысячу 460 рублей, ей принадлежит еще одна квартира площадью 101,5 кв метра. Глава регионального Минсоца Владимир Родионов за год задекларировал 2 млн 721 тысячу 808 рублей, земельный участок и жилой дом на 2020 и 139,9 кв метра соответственно, которыми владеет пополам с супругой. Безраздельно ему принадлежит земельный участок на 19 кв метров, гаражный бокс почти 30 кв метров и автомобиль Форд. Супруга министра в 2017 году заработала 270 тысяч 860 рублей. Доход главы МинЖКХ Артура Сулейменова за год составил 2 млн 944 тысячи 45 рублей. Ему принадлежит квартира площадью 80,7 кв метра. Супруга Артура Сулейменова заработала 1 млн 94 тысячи 322 рублей, в ее пользовании находится квартира 47,3 кв метра. Министр образования Приангарья Валентина Перегудова за 2017 год официально задекларировала доход 2 млн 632 тысячи 323 рублей, в ее собственности числится два земельных участка и два жилых дома площадью 1404, 670, 54,4 и 95,3 кв метра соотвественно, и Тойота. В пользовании у Валентины Перегудовой и ее супруга находится квартира на 103 «квадрата». Кстати, муж министра образования за год заработал 1 млн 236 тысяч 913 рублей, он владеет земельным участком и гаражным боксом – каждый по 24 кв метра – и автомобилем Ниссан. Глава Минтруда Наталья Воронцова в 2017 году заявила доход размером в 2 млн 341 тысячу 838 рублей. Ей принадлежат два гаража (33,9 и 22,4 кв метра), два земельных участка (1348 и 1143 кв метра) и две квартиры (88,2 и 53,2), в одной из которых министр и живет вместе с супругом, заработавшим за год 400 тысяч рублей. Министр по молодежной политике области Александр Попов афишировал годовой доход в 1 млн 504 тысячи 138 рублей, ему принадлежит квартира площадью 65,6 кв метра, где он живет с супругой. Ее заработок в 2017 году составил 654 тысячи 389 рублей, она владеет автомобилем Мицубиси. Годовой доход главы Минспорта Приангарья Ильи Резника составил 2 млн 352 тысячи 44 рублей, он владеет Тойотой и квартирой в 51,4 «квадрата», а живет в квартире на 48 «квадратов», которая принадлежит его жене и одному из двух его несовершеннолетних детей. Также супруга Ильи Резника владеет земельным участком и квартирой площадью 847 и 73,9 кв метра соответственно, а собственного дохода в 2017 году не имела. Глава Минэкономразвития Иркутской области Евгений Орачевский в 2017 году задекларировал 2 млн 12 тысяч 758 рублей. Ему принадлежит земельный участок на 900 кв метров и квартира на 84,6 кв метра, а также две Тойоты и лодка Флагман. Живет министр с двумя детьми в квартире на 97,8 кв метра, принадлежащей его супруге. Кстати, она владеет также земельным участком площадью 1308 кв метров, дохода не имела. Годовой заработок министра природных ресурсов Иркутской области Андрея Крючкова в 2017 году составил 2 млн 214 тысяч 511 рублей, ему принадлежит Тойота и четверть квартиры площадью 57 кв метров. Также по одной четверти этой квартиры находятся в собственности у двух несовершеннолетних детей министра. Глава Минстроя Иркутской области Светлана Свиркина в 2017 году заработала 2 млн 204 тысячи 829 рублей. Она владеет четырьмя земельными участками площадью 38 тысяч 749, 5389, 3150 и 3150 кв метров. Также министру принадлежат квартира на 110,6 кв метра и Тойота. Супруг Светланы Свиркиной, согласно опубликованной информации, в прошлом году заработал 5 млн 905 тысяч 267 рублей. В его собственности числятся три земельных участка площадью 1719, 994 и 2578 кв метров, а также квартира (86,4 кв метра), два нежилых помещения (527,7 и 222,6 кв метра), и гараж площадью 785,3 кв метра (5/100 доли). Кроме того, в автопарке у мужа главы Минстроя четыре иномарки – Исузу, Мицубиси, Тойота, Мерседес – и два автоприцепа. Доход главы Минсельхоза Приангарья Ильи Сумарокова-младшего в 2017 году составил 2 млн 36 тысяч 511 рублей. Ему принадлежит Тойота, земельный участок на 781 «квадрат», гараж на 16,5 «квадратов» и две квартиры площадью 56,3 и 92,3 кв метра. В пользовании у него и супруги находится квартира площадью 75 кв метра. Жена министра сельского хозяйства задекларировала 842 тысячи 220 рублей дохода. В собственности у нее числится половина квартиры на 103 кв метра, треть квартиры на 86,4 кв метра и гараж на 43 кв метра, в пользовании – земельный участок под гаражом. Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, по официальным данным, в 2017 году заработала 1 млн 935 тысяч 613,38 рублей. Ей принадлежит треть квартиры площадью 42,7 кв метра. Доход ее супруга за год составил 350 млн 43 тысячи рублей. Он владеет земельным участком на тысячу «квадратов» и иномаркой Опель. Напомним, ранее свои доходы обнародовал и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Его заработок превысил 4,9 млн рублей, увеличившись более чем на 800 тысяч по сравнению с 2016 годом. Годовой доход супруги губернатора составил свыше 7,6 млн рублей. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр попов

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