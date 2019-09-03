Правительство Иркутской области расскажет предпринимателям о мерах господдержки и поможет начать свой бизнес

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ запускает масштабную информационную и образовательную кампанию по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе рабочего визита в Калининград. Им были озвучены меры господдержки, охватывающие полный цикл жизни предпринимателей. Это льготная программа кредитования для предпринимателей по ставке 8,5%, микрозаймы для малого и среднего бизнеса, бессрочное право выкупа субъектами МСП арендуемого ими государственного и муниципального имущества, выдача субсидий при размещении ценных бумаг на бирже, поддержка инновационного предпринимательства путем выдачи грантов Фонда содействия инновациям. В Иркутской области в рамках кредитных договоров, заключенных уполномоченными банками по программе льготного кредитования субъектов МСП, общий объем кредитования субъектов МСП составил 920,1 миллионов рублей. Фонд микрокредитования Иркутской области в настоящее время выдал 120 займов 104 субъектам МСП на сумму 215,5 миллионов рублей. Иркутский областной гарантийный фонд заключил 72 договора поручительства на сумму 476,2 миллиона рублей, это позволило 65 предпринимателям привлечь кредитных средств на сумму 1,4 миллиарда рублей. Среди мер поддержки – открытие центров «Мой бизнес», где в формате «одного окна» можно решить вопросы по ведению или открытию своего дела. Главная задача его – максимально упростить создание нового бизнеса и снизить барьеры на пути его развития. Центры «Мой бизнес» уже работают в 44 областных центрах регионов России, а до конца года будут образованы еще не менее 100 подобных центров практически во всех субъектах РФ. В Иркутской области центр «Мой бизнес» планируют открыть до конца 2019 года. Как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первые меры господдержки уже предоставлены бизнесу, однако население еще недостаточно осведомлено о своих правах и возможностях, поэтому правительство запускает масштабную информационную и образовательную кампанию. В рамках информационной кампании люди должны узнать, как воспользоваться мерами поддержки, что для этого нужно. – До конца года будет сформировано 149 команд в 45 регионах, которые окажут квалифицированную поддержку предпринимателям в центрах «Мой бизнес». Команды будут формироваться из числа сотрудников органов государственной и муниципальной власти, а также организаций инфраструктуры. Это позволит выстроить эффективную вертикальную коммуникацию в регионе и сплотит команду перед общей целью - созданием благоприятных условий для бизнеса, – пояснил министр. В рамках объявленной информационной и образовательной кампании в регионах страны пройдут 30 форумов и 25 мастер-классов, в ходе которых владельцы бизнеса поделятся со слушателями собственным успешным опытом, дадут практические советы и ответят на важные вопросы. Ключевая цель подобных мероприятий – дать аудитории мотивацию для старта и последующего развития своего бизнеса, а также сформировать положительный образ предпринимателя. В ноябре 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Иркутской области состоится молодежный форум по предпринимательству. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 500 человек. Предшествовать форуму будет серия образовательных мероприятий в общеобразовательных учреждениях Иркутской области по основам ведения предпринимательской деятельности и выявлению у школьников предпринимательских компетенций. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи - увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 миллионов человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для предпринимателей: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы для МСП, проект «Трансформация делового климата» и другое. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 миллиарда рублей, из которых 416,2 миллиарда - из федеральной казны; 11,4 миллиарда - из региональных бюджетов; 53,9 миллиарда - из внебюджетных источников. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область Тэги: View the discussion thread.