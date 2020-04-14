При попытке купить квартиру иркутянка отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - При попытке купить квартиру по объявлению в интернете иркутянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой обмана.

Как выяснили оперативники, потерпевшая решила приобрести квартиру. Для этой цели нашла объявление на интернет-сайте «Авито». Связавшись с предполагаемым собственником и обговорив условия покупки, заявительница перевела на указанный собеседником счет деньги в качестве предоплаты. После чего его телефон стал недоступен.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество.

Полицейские напоминают о необходимости быть предельно внимательными при совершении покупок в сети. Следует ответственно относиться к сделкам и не переводить деньги в качестве предоплаты незнакомым людям, отказаться от сомнительных покупок.