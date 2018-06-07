Приангарье на «Ворота Байкала» получит 3,1 млрд рублей из федерального бюджета

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, который презентовал в Ростуризме проект туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала».

По информации пресс-службы регправительства, по итогам заседания рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов, предлагаемых регионами России к включению в перечень мероприятий проекта федеральной программы, под председательством руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова было принято решение включить проект туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в ФЦП.

По словам Антона Логашова, общая стоимость обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Ворота Байкала» составляет 4,1 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета, 1 млрд рублей – за счет региональной казны. Эти деньги будут направлены на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и так далее. На все объекты разработана проектно-сметная документация, пройдены необходимые экспертизы.

Также планируется, что будут привлечены внебюджетные инвестиции в размере 12,4 млрд рублей. Их направят на строительство гостиниц, гостевых домов, коттеджей, ресторанов, СПА-комплексов, бань, бассейнов, дайвинг-центра, парковок и так далее.

Реализация проекта позволит существенно увеличить налоговые отчисления в бюджет Иркутской области, а территория Байкальска и пригородов полностью перепрофилируется из промышленного центра в туристический. Будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест. В соответствии с проектом кластер должен разместиться вокруг якорного инвестора – горнолыжного курорта «Гора Соболиная».

Напомним, сейчас началось строительство объектов инфраструктуры на территории ТРК «Ворота Байкала» за счет средств бюджета Иркутской области в размере 124 млн рублей. Работы должны закончиться к 2021 году.

– Реализация проекта даст существенный толчок развитию туризма на всей Прибайкальской территории. Опыт создания кластера в перспективе будет тиражирован на другие территории региона, в первую очередь прибрежные Иркутский и Ольхонский районы. Это в итоге позволит обеспечить качественное туристическое предложение, соответствующее современным международным требованиям,– рассказал Антон Логашов.