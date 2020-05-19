Прибывший из Москвы ангарчанин заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП. Фигурантом стал ангарчанин, который в апреле приехал на поезде из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Восточно-Сибирским территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту молодому человеку выдано предписание о нахождении дома на обязательной самоизоляции в связи с возможным контактом больным коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо нахождением на территории, не благополучной по заболеваемости коронавирусной инфекции, с отстранением от посещения работы/организованного коллектива сроком на 14 дней, – отметили в суде.

Также молодого человека известили о том, что за нарушение санитарного законодательства его могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Однако уже через несколько дней после приезда, ангарчанин нарушил предписание. Он покинул квартиру, чтобы встретиться с друзьями и выпить алкоголь. Сотрудники правоохранительных органов за это составили административный протокол.

По решению суда 23-летнему нарушителю назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.