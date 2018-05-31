Приставы составили портрет алиментщика из Иркутской области

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область последние несколько лет находится в лидерах по России по алиментным долгам. Общий долг алиментщиков превышает 4,7 миллиардов рублей, на исполнении у приставом находится 28 тысяч исполнительных производств. Региональное УФССП составило портрет среднестатистического должника по алиментам, живущего в Приангарье, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего житель Иркутской области, имеющий задолженность по алиментам, мужчина. Он работает не официально, имеет разовые заработки, которые невозможно установить. Официально трудоустраиваться должник не собирается, потому что в таком случае придётся предоставлять сведения о своей деятельности судебным приставам и избежать удержания денег с зарплаты на содержание ребёнка уже не получится.

Есть вторая категория злостных неплательщиков алиментов. С каждым годом все больше становится женщин. Они, как правило, постоянно находятся в поиске личного счастья, а дети становятся жертвами этих исканий. Многие из нерадивых матерей лишены родительских прав, ведут асоциальный образ жизни и нигде не работают.

В основном должниками по алиментам являются жители региона, родившиеся в девяностые годы. Матери и отцы в возрасте 18-30 лет являются самыми безответственными родителями в Приангарье, говорят приставы.

Если мужчин подталкивает к оплате алиментов арест имущества, ограничение права выезда за пределы страны и ограничение права управления транспортным средством, то женщины не предпринимают никаких попыток к погашению задолженности, потому становятся фигурантками уголовных дел по статье 157 УК РФ – злостное уклонение от уплаты алименты, отмечают в УФССП по Иркутской области.