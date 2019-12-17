Прокуратура Ангарска усмотрела коррупцию в деятельности городской администрации

Ангарск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Ангарска провела проверку информации, размещенной в СМИ, о возможном нарушении действующего антикоррупционного законодательства со стороны городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Установлено, что администрацией Ангарского городского округа 7 мая 2019 года заключено девять муниципальных контрактов с ООО «Авто 38» на оказание услуг по организации бесплатного проезда для граждан до кладбища «Березовая роща» в день поминовения «Радиница» на общую сумму 810 тысяч рублей. Искусственное «дробление» единой закупки на девять закупок до 100 тысяч рублей каждой в целях избежания конкурентного способа определения поставщика не соответствует целям введения такой возможности заключения контракта без проведения конкурентных процедур, – пояснили в ведомстве.

Прокуратура города вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.29 КоАП – принятие решения о способе определения исполнителя с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Материалы были направлены на рассмотрение в региональное управление ФАС.

Антимонопольная служба Иркутской области прекратила дело. Однако прокурор, не согласившись с таким решением, вынес протест. Решением Ангарского городского суда протест прокурора города удовлетворен, постановление регионального управления ФАС отменено, дело направлено на новое рассмотрение.