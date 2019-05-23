Прокуратура вынудила БК «Иркут» рассчитаться с долгами по зарплате и налогам

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Некоммерческое партнерство Баскетбольный клуб «Иркут» задолжало 7 млн рублей зарплаты сотрудникам и 2,5 млн рублей налогов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в надзорное ведомство обратились представители налоговой службы в связи с образовавшейся задолженностью.

Прокуратурой Кировского района в адрес президента некоммерческого партнерства внесено представление об устранении нарушений требований налогового законодательства.

Кроме того, для своевременного выявления наличия задолженности по заработной плате и принятия мер к ее погашению, прокуратурой района проведена проверка в части исполнения требований трудового законодательства НП Баскетбольный клуб «Иркут».

Установлено, что некоммерческим партнерством 22 работникам не выплачена заработная плата с ноября 2018 года. Задолженность перед работниками составила более 7 млн рублей.

Некоммерческое партнерство Баскетбольный клуб «Иркут» свою деятельность осуществляло за счет средств, выделявшихся при поддержке правительства Иркутской области в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ним и предприятиями Иркутска и области. В связи с нестабильным финансированием с начала сезона и отсутствием финансирования к концу 2018 года, в декабре 2018 года было принято решение о досрочном прекращении спортивного сезона и роспуске команды.

Для восстановления нарушенных трудовых прав сотрудников прокуратурой района в адрес президента некоммерческого партнерства внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства.

В результате полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками и по налогам и сборам перед государством.