Прокуратура вынудила ПФР компенсировать бодайбинским пенсионерам 1,5 миллиона рублей

Бодайбо, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура вынудила ПФР компенсировать 85 бодайбинским пенсионерам 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка по многочисленным обращениям пенсионеров Бодайбо и Бодайбинского района о нарушении их прав межрайонным управлением Пенсионного фонда России.

Установлено, что 85 решений об отказе в предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам приняты по причине отсутствия в проездных документах обязательных реквизитов: формы оплаты, даты и времени отправления рейса, номера рейса и так далее.

Вместе с тем, пенсионеры в нарушениях правил оформления проездных документов не виноваты, соответственно, это не могло послужить основанием для ограничения их прав на компенсацию. В связи с этим, прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями к государственному учреждению о признании их решений об отказе в предоставлении компенсации расходов незаконным и о взыскании стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Сейчас все решения суда исполнены, пенсионерам выплачено более 1,5 млн рублей.