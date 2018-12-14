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14.12.2018

Против задолжавшего 5 млн рублей ангарчанина возбуждено уголовное дело

Ангарск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За уклонение от погашения задолженности в размере 5 млн рублей в отношении ангарчанина возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, знакомая заняла мужчине 3,7 млн рублей, но в оговоренные сроки он их не вернул. В связи с этим кредитор обратился в суд.

По решению Ангарского городского суда мужчина обязан выплатить задолженность по договору займа в размере 3,7 млн рублей и пени в размере 1,3 млн рублей.

Однако, зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве о взыскании кредиторской задолженности и будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, ангарчанин проигнорировал предупреждения судебного пристава-исполнителя. Каких-либо мер к погашению задолженности мужчина не принимал.

В результате судебный пристав вынес рапорт, по итогам рассмотрения которого дознавателем возбуждено уголовное дело.

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