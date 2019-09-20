Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области повысили до 9497 рублей

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии ЗС Иркутской области 18 сентября в окончательном чтении приняли законопроект о прожиточном минимуме пенсионера в Приангарье. На 2020 год сумма составит 9497 рублей, что выше не только региональных значений этого года, но и среднероссийского уровня на будущий год.

Как пояснила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, такая сумма связана, во-первых, с тем, что в регионе существует две потребительских корзины – для северных и южных территорий, – и, во-вторых, с новыми правилами расчета.

На основании величины, которая устанавливается каждым субъектом РФ на последующий год, предоставляются доплаты тем пенсионерам, уровень дохода которых меньше прожиточного минимума.

– Претендовать на выплаты смогут около 93 тысяч пенсионеров. Для предоставления им выплат понадобится 2,8 млрд рублей. В связи с изменениями законодательства, субъект РФ сможет претендовать на предоставление субсидии из федерального бюджета на данные цели. По предварительным данным, максимальный процент софинансирования за счет федерального бюджета для Иркутской области может составить 79%, однако решение на федеральном уровне еще не принято, – пояснила Наталья Воронцова.

– В результате принятия законопроекта величина прожиточного минимума существенно вырастает. Тем не менее, нельзя забывать и о других мерах социальной поддержки, в которых нуждается старшее поколение жителей Иркутской области, работа над совершенствованием законодательства в этом направлении будет продолжена, – отметил председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол.