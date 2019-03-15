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15.03.2019

Работникам одного из иркутских предприятий выплатили 1,5-миллионный долг по зарплате

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 49 работников ООО «Керамика» после вмешательства прокуратуры получили 1 млн 555 тысяч рублей зарплаты, которую предприятие задолжало им в декабре 2018 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в адрес руководителя УК «Регион 138», являющегося управляющей организацией «Керамики», было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении этой УК было возбуждено дело об административном нарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

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