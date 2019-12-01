Ради заграничной командировки иркутянин выплатил полуторамиллионный долг

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин выплатил долг в размере 1,5 млн рублей, чтобы беспрепятственно вылететь за границу.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в Свердловский отдел судебных приставов Иркутска поступил исполнительный лист о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами в размере 1,4 млн рублей в пользу физического лица.

Приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения судебного решения.

Поскольку мужчина требования не исполнил, ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму около 100 тысяч рублей. Также неплательщик был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Поскольку иркутянину предстояла зарубежная командировка, он оплатил задолженность в полном объеме, в том числе исполнительский сбор.