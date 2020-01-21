Родителям погибших на пожаре детей в Аларском районе незаконно отказали в пособии на погребение

Аларский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Управление социальной защиты населения по Аларскому району незаконно отказало родителям двух детей, погибших на пожаре, в выплате пособия на погребения. Оспаривать решение областного учреждения пришлось в суде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорные органы с жалобой на соцзащиту обратилась мать погибших. Она рассказала, что сотрудники учреждения отказали в выплате пособий, указав, что заявитель не относится к льготной категории населения.

Инспекторы прокуратуры установили, что родители погибших детей являются безработными, не подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не являются пенсионерами.

– При таких обстоятельствах оснований для принятия решения об отказе в назначении социального пособия на погребение у государственного учреждения не имелось, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

Аларский районный суд удовлетворил иск с требованием обязать управление социальной защиты населения по Аларскому району учреждение выплатить родителям погибших детей пособие на погребение.