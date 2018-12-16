Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для жителей Иркутской области

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Иркутской области нужно будет в среднем потратить 6 тысяч 89 рублей на новогодний стол. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Регион по дороговизне праздничных блюд занимает 39 место среди субъектов РФ и шестое по Сибири. Дороже накрыть новогодний стол обойдётся жителям Хакасии, Красноярского края, Новосибирской области, республики Алтай и Тывы. Наименее накладно Новый год встретят в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Омской области.

Кстати, за год стоимость новогоднего стола по России выросла чуть более чем на 2%, в Иркутской области – на 1,88%. Самый большой рост по СФО зафиксирован в Хакасии, где продукты новогоднего набора подорожали в среднем на 6,52%. На 6,02% дороже в этом году встретить Новый год и в Омской области. А вот в Новосибирской области, республике Алтай и Кемеровской области продукты наоборот подешевели.

Росстат также подсчитал стоимость самых популярных у россиян новогодних салатов – «Оливье» и «Селёдки под шубой». Так, на «Оливье» жителям Иркутской области придётся выложить почти 303 рубля, что чуть больше чем на 4 рубля дороже, чем в прошлом году. Регион занял по цене этого салата 37 место. В Сибири самый дорогой «Оливье» приготовят в Тыве, а самый дешёвый – в Омской области.

«Селёдка под шубой» в Иркутской области стоит в среднем 159 рублей 39 копеек – на 3,10% дороже, чем в прошлом году. Это 27 место по России. По Сибири Иркутская область стала одним из самых дорогих регионов по стоимости этого салата, впереди только Красноярский край. Самая дешёвая «Сельдь под шубой» – в Омской области.