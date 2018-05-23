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23.05.2018

С 2019 года столетним юбилярам в Приангарье ко дню рождения будут платить 15 тысяч рублей

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 1 января 2019 года отдельные категории граждан будут получать дополнительные меры социальной поддержки. В их числе предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам – 90, 95 и 100 лет, а также увеличение ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минсоца Приангарья Владимира Родионова, необходимые документы подписаны в правительстве региона. По словам министра, постановлением правительства Иркутской области установлена мера социальной поддержки – 10 тысяч рублей для 90-летних, 12 тысяч – для 95-летних и 15 тысяч рублей – для 100-летних юбиляров.

Кроме того, жителям Приангарья, отработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» установлена мера социальной поддержки – одна тысяча рублей в месяц.

– На территории Иркутской области на 1 января этого года проживали 13 тысяч 277 тыловиков, в то время как в 2015 году – 18 тысяч 476 человек. На сегодняшний день ежемесячную денежную выплату по категории «труженик тыла» получают 1185 человек, остальные – по другим категориям, – отметил Владимир Родионов.

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