С черного лесоруба взыскали более 300 тысяч рублей за спиленные сосны

Тулун, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы Тулуна взыскали с черного лесоруба уголовный штраф в размере 310 тысяч рублей за незаконную вырубку лесных насаждений.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, 34-летний уроженец Тулуна без разрешающих документов на заготовку древесины совершил срубил 19 сосен на территории Нижнеудинского участкового лесничества. Лесному фонду был причинен материальный ущерб на общую сумму около 300 тысяч рублей. Нарушителя на месте преступления задержала полиция.

Нижнеудинский городской суд назначил тулунчанину наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком в три года и шесть месяцев и крупного штрафа. Последний он в установленные законом сроки не уплатил, и тогда приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества неплательщика.

– Поскольку мужчина планировал продать квартиру, то, чтобы избежать последствий в виде невозможности оформления сделки купли-продажи, он оплатил штраф в полном объеме и исполнительский сбор, – пояснили в региональном УФССП.