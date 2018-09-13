С социального счёта многодетной иркутянки списали долг по кредиту

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в суд на один из банков Иркутска, который в пользу кредита списал деньги со счёта, открытого на имя многодетной матери. Женщине на него переводили социальные выплаты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки инспекторы установили, что деньги со счёта, куда иркутянке поступали ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и пособия инвалиду, взыскали на основании судебного приказа, выданного в октябре 2013 года. В банк-взыскатель средства поступили в 2018 году. Всего было списано более 15,9 тысяч рублей.

– Банк, в котором был открыт счёт, не обратил внимания на то, что денежные средства, поступающие на него, имеют социальное назначение, хотя в платёжных поручениях указаны источники поступления денежных средств, – рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Надзорное ведомство требует с кредитной организации возместить утраченные деньги, а также компенсировать моральный вред.