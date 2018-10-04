С тулунчанина взыскали 10 тысяч рублей за вред здоровью пасынка

Тулун, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне суд взыскал с местного жителя моральный вред за то умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья. От рук мужчины пострадал его несовершеннолетний пасынок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушение прав ребёнка было установлено по время проверки исполнения закона о несовершеннолетних и молодёжи.

В суд с иском вышел Тулунский межрайонный прокурор. Он потребовал взыскать с мужчины компенсацию морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, с мужчины в пользу несовершеннолетнего взыскана сумма в размере 10 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Иркутской области.