|Деньги
|05.10.2018
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С тулунчанина взыскали 10 тысяч рублей за вред здоровью пасынка
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Тулун, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне суд взыскал с местного жителя моральный вред за то умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья. От рук мужчины пострадал его несовершеннолетний пасынок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Нарушение прав ребёнка было установлено по время проверки исполнения закона о несовершеннолетних и молодёжи.
В суд с иском вышел Тулунский межрайонный прокурор. Он потребовал взыскать с мужчины компенсацию морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, с мужчины в пользу несовершеннолетнего взыскана сумма в размере 10 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Иркутской области.
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