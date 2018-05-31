Самым богатым депутатом городской Думы Иркутска стал Григорий Резников

Иркутск, 1.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Администрация областного центра опубликовала сведения о доходах за 2017 год депутатов Думы города Иркутска, председателя Избирательной комиссии города Иркутска Андрея Мельникова и мэра Дмитрия Бердникова.

Самым богатым в этом списке стал народный избранник Григорий Резников: в 2017 году он заработал 20,3 миллиона рублей. У него в собственности – 7 земельных участков площадью от 625 до 15289 кв. м, жилой дом площадью 48,7 кв. м, боксы для стоянки автомобилей площадью 2359,8 кв. м, а также автомобиль Land Rover Defender.

На втором месте по уровню доходов депутат Александр Панько – с заработанными 19,9 млн. рублей, двенадцатью земельными участками, семью жилыми домами, автомобилем Lexus LX570 и лодкой «Пиранья».

Замыкает тройку лидеров депутат Алексей Распутин: 11,3 млн. рублей. Он является собственником по 1/2 доли пяти квартир и четырех нежилых помещений.

Доход председателя Думы города Иркутска Евгения Стекачева в 2017 году составил 2,2 миллиона рублей. У него в пользовании две квартиры площадью 58,2 и 85,7 кв. м и автомобиль Mercedes Benz G63.

Доход председателя Избирательной комиссии города Иркутска Андрея Мельникова составил 2 миллиона рублей. У него в собственности квартира площадью 48 кв. м и 1/2 доли квартиры площадью 33,1 кв. м.

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников за 2017 год заработал 5,6 миллиона рублей, из которых более 1 млн. рублей составляет доход от продажи автомобиля. У него в собственности находится квартира площадью 176,2 кв. м и гараж площадью 43,1 кв. м, в пользовании – земельный участок площадью 43,1 кв. м.

Ранее администрация города Иркутска опубликовала сведения о доходах заместителей мэра администрации города Иркутска за 2017 год.

Больше всех – 3,4 млн. рублей – заработал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко. В собственности у него 1/5 доли земельного участка площадью 1996 кв. м и 1/2 квартиры площадью 73,1 кв. м.

Доход заместителя мэра – руководителя аппарата Маргариты Ли составил 3,3 млн. рублей. В ее пользовании находятся часть жилого дома площадью 282 кв. м и земельный участок площадью 756 кв. м.

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова в 2017 году заработала 3,1 млн. рублей. У нее в собственности – земельный участок площадью 800 кв. метров, в пользовании – квартира площадью 130,5 кв. м.