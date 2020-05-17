Сельхозкооператив в Заларинском районе задолжал 5 миллионов рублей

Заларинский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 5 млн рублей задолженности взыскали судебные приставы с сельскохозяйственного потребительского кооператива в Заларинском районе.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, предприятие, занимающееся выращиванием зерновых культур и разведением крупного рогатого скота, не выполнило условия договора поставки молока на переработку на крупнейший в регионе масложиркомбинат. Арбитражным судом Иркутской области вынесено постановление о взыскании с кооператива всей суммы задолженности.

В рамках возбужденного исполнительного производства приставами директору организации-неплательщика вручено требование об исполнении долговых обязательств в установленный для этого законом пятидневный добровольный срок, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Во избежание ареста имущества предприятием оплачена половина суммы долга. Однако, в дальнейшем остаток задолженности погашен не был. В связи с чем приставы обратили взыскание на средства на расчетном счете кооператива, наложен арест на автомобиль марки КамАЗ с целью его последующей реализации.

Чтобы не допустить передачу на торги спецтехники, задействованной в производственном процессе, кооператив погасил долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.