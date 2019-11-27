Сергей Левченко заявил, что повышение зарплаты бюджетникам в регионе идет в плановом режиме

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области организована системная работа по повышению заработной платы в рамках исполнения «майских» указов президента РФ. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко. Деньги на эти цели полностью запланированы в областном бюджете, повышение идет в плановом режиме. Как прокомментировала министр труда и занятости региона Наталья Воронцова, поручения главы государства по повышению заработной платы отдельным категориям работников за период 2012-2018 годов были исполнены в регионе в полном объеме. Среди регионов СФО по уровню средней заработной платы работников, предусмотренных «майскими» указами, по итогам прошлого года и первого полугодия 2019 года Иркутская область находится на третьем месте после Красноярского края и Томской области. По результатам прошлого года достигнуты целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников. Показатели перевыполнены по педагогам дошкольного образования, дополнительного образования, среднего-профессионального образования, врачам, работникам учреждений культуры и социальным работникам, а также педагогам высшего образования, научным сотрудникам, сотрудникам организаций, оказывающих соцуслуги детям-сиротам. – Всегда нужно учитывать специфику территорий. Так как Красноярский край – это крупнейших промышленный комплекс, а Томская область славится своей высшей школой – это преподаватели вузов. Эта категория работников значительно перевешивает по численности, поэтому эти два субъекта лидируют в позициях по Сибирскому федеральному округу. Нами приняты все меры на областном уровне и на уровне органов местного самоуправления по исполнению указов президента России, – пояснила Наталья Воронцова. Напомним, под действие указов попали свыше 93,7 тысяч человек, или 48% от общей численности работников бюджетной сферы, в том числе в областных учреждениях – 43,5 тысячи человек, в муниципальных – 42,2 тысячи человек и в федеральных учреждениях – восемь тысяч человек. Срок действия указов президента РФ истек в 2018 году, однако в Иркутской области продолжается работа по повышению оплаты труда отдельных категорий работников основного персонала социальной сферы. Проводится мониторинг достижения показателей повышения заработной платы. С января этого года правительство региона реализует указ губернатора Сергея Левченко «О дифференциации заработной платы». Действие его направлено на работников бюджетной сферы, у которых зарплата сравнялась с той, которую получают низкоквалифицированные работники, имеющие минимальный размер оплаты труда. – Дифференциация коснулась 56 тысяч работников бюджетной сети. В первом полугодии 2019 года уровень заработной платы в государственных и муниципальных учреждениях Иркутской области с учетом дифференциации вырос в среднем на 15%. Напомню, что сейчас уровень инфляции у нас 6,8%. Люди должны получать заработную плату с опережением темпов роста инфляции на это нацелена работа правительства Иркутской области, – подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, губернатор дал поручение правительству области разобраться в причинах, почему заработная плата отдельного работника бюджетной организации муниципального и областного уровня не всегда равна целевой. Ситуацию будет разбирать специально созданная рабочая группа. Министр сообщила, что действия в этом направлении будут способствовать усилению контроля за повышением заработной платы и в целом обеспечению достойной оплаты за труд работников бюджетной сферы. Напомним, что в ноябре 2018 года главой региона был подписан указ об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области. Размер губернаторских выплат в 2019 году составляет 10 тысяч рублей, со следующего года выплаты будут увеличены в два раза. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: наталья воронцова

правительство иркутской области

сергей левченко Тэги: View the discussion thread.