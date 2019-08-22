Сергей Сокол предложил существенно увеличить прожиточный минимум пенсионеров в регионе

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прожиточный минимум пенсионеров в Иркутской области должен быть существенно увеличен. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол.

Спикер подчеркнул, что в регионе растут зарплаты и цены, пособия индексируются. Поэтому надо уделить больше внимания росту благосостояния пенсионеров и особенно малообеспеченному старшему поколению.

– Ежегодно в Иркутской области принимается закон о прожиточном минимуме пенсионера, на начало 2019 года он составил 8841 рубль, это лишь на 118 рублей больше, чем годом ранее. Столь незначительное повышение недопустимо – рост поддержки пенсионеров должен стать более справедливым. Нужно честнее и объективнее подходить к расчету прожиточного минимума пенсионера. Законодательное собрание будет требовать этого от правительства Иркутской области и губернатора региона. Тем более, что экономика и состояние бюджета региона, о профиците которого нам рапортует исполнительная власть, позволяют выделить на поддержку пенсионеров требуемые деньги, – сказал Сергей Сокол.

Напомним, в том случае, если пенсия у человека ниже прожиточного минимума пенсионера, он получает доплату из бюджета. Соответственно, увеличение прожиточного минимума пенсионера – это поддержка наиболее нуждающихся пенсионеров в Иркутской области. Ожидаемый объем поддержки пенсионеров из областного бюджета на эти цели на 2020 год составит около 3 миллиардов рублей.

Спикер заявил, что обратится к губернатору региона с предложением предусмотреть в бюджете Иркутской области на следующий год необходимое финансирование для существенного повышения прожиточного минимума пенсионера.