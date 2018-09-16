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17.09.2018

Шелеховчанин вернул долг бывшей супруге, чтобы продать дом

Шелехов, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелехова расплатился по долгам перед бывшей женой, чтобы продать дом.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, во время бракоразводного процесса и раздела имущества семьи Шелеховский городской суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 650 тысяч рублей. Однако шелеховчанин исполнять решение суда не спешил.

В связи с этим было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении находящегося в собственности экс-мужа жилого дома с земельным участком в поселке Большой Луг Шелеховского района.

При обращении в местный отдел управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи дома должнику было отказано. Он сразу же явился на прием к судебному приставу, где мужчине объяснили, что запрет не будет снят до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью. Неплательщик изыскал средства и оплатил задолженность. Только после этого ограничение на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости было отменено, что позволило шелеховчанину продать свое имущество.

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