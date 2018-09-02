Сколько в Иркутской области зарабатывает администратор интернет-проекта? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 03.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность администратора интернет-проекта. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 20 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Администратор интернет-проекта занимается полным сопровождением интернет-ресурса от создания до продвижения. В его обязанности входит разработка, планирование и грамотное воплощение работы интернет-ресурса, составление бизнес-плана, разработка технических заданий для подрядчиков, заключение договоров и контрактов с клиентами, работа с документацией и аналитическими данными. Средняя рыночная зарплата администратора интернет-проекта в Иркутске составляет 32 тысячт рублей.

Доступ к должности открыт претендентам с неполным высшим образованием. Как правило, неопытные сотрудники востребованы в веб-студиях и рекламных агентствах, где новичок выполняет функции аккаунт-менеджера. Молодой специалист должен быть уверенным пользователем ПК, знать основы программирования, разработки сайтов, маркетинга, менеджмента и способов организации рекламы. Начальный оклад будет колебаться в пределах 20-28 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом работы в интернет-менеджменте не менее двух лет составит от 28 до 35 тысяч рублей. На данном этапе пригодится знание основ веб-технологий, smm, поисковой оптимизации, рекламы и маркетинга в интернете, основ ведения бизнеса, предпринимательского дела и экономики, делового этикета, наличие навыков управления проектами по каскадной методологии и практической работы с персоналом, а также опыт в разработке сайтов.

Рост дохода ждёт индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на разработке интернет-проектов. Глубокие знания в области построения и управления бизнесом, интернет-маркетинга, бизнес-моделирования, веб-дизайна и юзабилити, а также богатый практический опыт в совершенствовании организации труда, разработки перспективных проектов принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 35 до 300 и более тысяч рублей в месяц.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии интернет-администратора в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, творческое мышление, дисциплинированность, аналитический склад ума и стрессоустойчиовсть. К плюсам традиционно относят свободный график и творческий характер работы. К минусам – высокий уровень личной ответственности и ненормированный рабочий день.

Данные о некоторых вакансиях можно узнать из проекта иркутских объявлений "Ловкие объявки" .