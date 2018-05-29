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30.05.2018

Сколько в Иркутской области зарабатывает дорожный мастер? Обзор зарплатных предложений

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе»обзор зарплатных предложений на должность дорожного мастера. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 20 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Дорожный мастер занимается организацией и сопровождением дорожных работ. В его обязанности входит планирование, организация и руководство работами по текущему содержанию и ремонту автомобильных или железных дорог. Также – организация и производство работ на объекте, ведение учета и отчетности, контроль за выполнением объемов работ, эффективным использованием техники и рабочей силы. Средняя рыночная зарплата дорожного мастера в Иркутской области составляет 35 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претенденту с высшим техническим либо средним профессиональным образованием и стажем работы не менее трех лет. Среди требований к новичку: знание ПК на уровне уверенного пользователя, основных норм и правил при производстве дорожно-строительных работ, технических характеристик оборудования на участке, дорожно-строительных машин и механизмов, а также организаторские способности. Начальный оклад мастера автомобильной дороги будет колебаться в пределах 25-32 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом успешной работы на дороге не менее пяти лет составит от 32 до 45 тысяч рублей. На этом этапе необходимы знания основ экономики, организации труда и управления, правил эксплуатации автомобильных дорог всех типов, технологических процессов по ремонту дорог, методов производственного планирования, правил и норм охраны труда, техники производственной безопасности и санитарии.

Самый высокий оклад в профессии принесет должность дорожного мастера на железной дороге. Знания правил и технологии производства работ по ремонту и содержанию в исправности верхнего строения ж/д пути, земляного полотна, искусственных сооружений, переездов, путевых и сигнальных устройств, назначения путевых машин и  механизмов, правил технической эксплуатации железных дорог и обеспечения безопасности движения принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 40 до 65 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии дорожного мастера в Приангарье станут ответственность, коммуникабельность, энергичность, дисциплинированность и организаторские способности. К плюсам профессии эксперты относят хорошие карьерные перспективы и справедливую оплату труда. К минусам – физически и психологически тяжелые условия работы, а также высокий уровень личной ответственности.

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