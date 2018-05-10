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11.05.2018

Сколько в Иркутской области зарабатывает мастер шиномонтажной мастерской? Обзор зарплатных предложений

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе»обзор зарплатных предложений на должность мастера шиномонтажной мастерской. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 30 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Шиномонтажник занимается качественным ремонтом колес. В его обязанности входит прием, выдача, диагностика дефектов шин, выбор способов их устранения. А также – подготовка деталей, заготовок, основных и вспомогательных материалов к работе, проведение и контроль шиномонтажных работ, оформление платежных документов. Средняя рыночная зарплата мастера шиномонтажной мастерской в Иркутске составляет 29 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претендентам со средним либо средне-специальным  образованием и профессиональной технической подготовкой. Претендент, выбравший профессию  шиномонтажника, должен знать основные приемы снятия, установки, разбортовки, забортовки и балансировки колес, способы ремонта, установки пластырей и камерных заплат, закачки колес азотом, установки и замены камеры. Начальный оклад будет колебаться в пределах 18-27 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом работы не года составит от 27 до 35 тысяч рублей. На этом этапе пригодится знание способов герметизации шин, диагностики колес, регулировки развал-схождения, финишной балансировки колес, вулканизации и монтажа камер, замены масла, тормозных колодок, амортизаторов, ремонта подвески и сцепления, замены тормозной жидкости. Увеличение зарплаты этой категории сотрудников часто связано с наработанной клиентской базой и подработкой на стороне.

Рост дохода ждет шиномонтажников с опытом работы не менее трех лет, а также специалистов с организаторскими способностями. Самый высокий оклад в профессии доступен в крупных сетевых мастерских, а также и у официальных дилеров торговых марок. Богатый практический опыт в правке литых дисков, обслуживании кондиционеров, диагностике двигателя, замене ремней ГРМ, ГУР и генераторов принесет значительную прибавку к заработку, который составит от 35 до 55 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии шиномонтажника в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, аккуратность, дисциплинированность, технический склад ума и личная организованность. Особо ценятся специалисты с прикладными специальностями: мастера по электротехнике и слесарным работам. К плюсам традиционно относят востребованность, а также низкий порог вхождения в профессию. К минусам – высокий уровень личной ответственности и, нередко, тяжелые условия труда.

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