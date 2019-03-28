Сколько в Иркутской области зарабатывает программист? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает следить за ситуацией на рынке труда Приангарья. В этот раз редакция решила рассказать о вакансиях для программистов в Иркутске. В марте в свободном доступе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около 170 предложений о работе для таких специалистов. В Приангарье средняя зарплата программиста составляет около 50 тысяч рублей в месяц, следует из объявлений на самых популярных сайтах поиска работы. Наиболее высокое зарплатное предложение — около 80 тысяч рублей, самое низкое — 15 тысяч рублей, выяснил корреспондент Телеинформа при мониторинге вакансий. Программисты занимаются разработкой различных сервисов, браузеров, сайтов, приложений. Для их создания нужно знать языки программирования, создавать алгоритмы программ, писать их коды и затем проверять работоспособность. Это непростая работа, которая требует знаний и терпения, но, как правило, и оплачивается она соответственно. Привлекательное предложение для программистов этой весной опубликовала компания «Строительный двор», занимающаяся продажей стройматериалов уже более 20 лет. Фирме нужен сотрудник с опытом работы в разработке языка Python, знанием операционных систем семейства *nix, с опытом использования какой-либо реляционной СУБД (MySQL, Postgre SQL, SQL Server, Oracle). Также важно уметь использовать тесты в процессе разработки, покрывать свой код текстами. Предстоит заниматься поддержкой и доработкой существующих сайтов, разрабатывать концепцию веб-сервера. Взамен работодатель готов предложить стабильную заработную плату от 60 тысяч рублей в месяц, свободный график работы, обучение и официальное трудоустройство. Молодая компания-команда разработчиков ABAP «ABAP Team» объявила об открытой вакансии старшего/ведущего разработчика SAP ABAP. Соискателю предлагают заниматься внедрением и поддержкой SAP систем — участвовать в тестировании, оценивать трудоемкость разработок, анализировать и оптимизировать уже существующие разработки, писать техническую документацию и помогать обучать коллег — младших разработчиков. Важно иметь аналитический склад ума и знать английский. Офис находится в центре города на улице Степана Разина. «Заработная плата обсуждается и зависит от степени ответственности, квалификации и персональных результатов», — отмечается в объявлении. Кроме того, за успешно выполненную работу предусмотрены проектные премии. Зарплата здесь — от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. Компания «BAIKALSEA Company» приглашает на работу программиста с опытом не менее года для решения задач по автоматизации бизнес-процессов компании на базе платформы 1С. В компании хотели бы видеть ответственного, общительного, целеустремленного, способного к самообучению и саморазвитию сотрудника с высшим техническим образованием и навыками программирования в 1С8. Зарплата — 80 тысяч рублей. Бонусами станут питание в корпоративной столовой, обучение, тренинги, доставка на работу служебным транспортом и не только. «BAIKALSEA Company» занимается производством природной артезианской воды BAIKAL PEARL, минеральной лечебно-столовой воды Иркутская, а также глубинной байкальской воды BAIKAL430. Также в фирме открыты вакансии уборщика, повара, юриста, торгового представителя инженера-микробиолога, оператора линии розлива, SMM-менеджера. Группа компаний «Фармасинтез» ищет программиста 1С первой категории для разработки типовых и не типовых конфигураций на платформе 1С 8.х. Рабочее место находится в Ново-Ленино. ГК «Фармасинтез» работает на фармацевтическом рынке России с 1997 года, специализируется на разработке и производстве противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих, гормональных препаратов, антибиотиков и входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся компаний страны. В штате компании сейчас работают более двух тысяч сотрудников, объем производства составляет 50 миллионов упаковок в год, а годовой оборот выручки — более 12 миллиардов рублей. «На пяти заводах группы компаний «Фармасинтез» в Иркутске, Уссурийске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Братске сейчас выпускается 145 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках», — ответственно заявляет работодатель. Зарплата для программиста здесь — 90 тысяч рублей. Иркутский диагностический центр также объявил об открытой вакансии программиста. В список обязанностей входит проектирование и разработка клиентской и серверной (middleware) частей приложений, автоматизирующих деятельность предприятия. Необходимо, в том числе, знать технический английский, иметь опыт разработки Java-приложений, отлично понимать принципы работы реляционных баз данных. Взамен работодатель предлагает зарплату в размере 50 тысяч рублей, спецодежду, премии и питание. Работать в сфере IT очень престижно, но далеко не все могут справиться с работой подобного профиля. Необходимо на начальном этапе иметь математические способности, усидчивость и аналитический склад ума. При поступлении в вуз необходимо сдавать математику, физику, информатику, английский и русский языки. Главными плюсами работы программистом являются высокий уровень дохода и свободный график работы. К минусам можно отнести часто встречающиеся сложности в согласовании условий работы с клиентами, необходимость постоянного развития и освоения новых технологий, требование владеть техническим английским языком. Кроме того, программисты вынуждены проводить много времени в сидячем положении, поэтому часто страдают ноги, спина и зрение. «В последние годы сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства: в ИТ хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Это больше, чем в добывающем или нефтегазовом секторах, которые традиционно очень популярны в России», — сообщала в минувшем году в пресс-релизе компания HeadHunter. Можно смело утверждать, что доля вакансий в информационных технологиях в Иркутске составляет 6% от общего числа предложений, а программирование стало одной из самых востребованных специализаций. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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