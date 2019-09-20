Сколько в Иркутской области зарабатывает управляющий? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». О заработках и вакансиях для управляющего в Иркутской области читайте в очередном обзоре Телеинформа. В сентябре на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около полусотни вакансий для таких представителей топ-менеджмента. Средняя зарплата управляющего в Иркутске, по данным на конец лета-2019, составляет 47,5 тысяч рублей, выяснил Телеинформ. Одна из наибольших зарплат среди открытых предложений – в компании «Леруа Мерлен Восток» – от 70 тысяч рублей. Наименьшая – в кулинарном магазине компании «СибАтом» – от 25 тысяч рублей. Представляем ТОП наиболее интересных вакансий. Компания «ПКП Чб» (занимается ремонтом компьютерной техники, мобильных гаджетов и коммуникаций) ищет управляющего с опытом не менее трех лет, который займется набором персонала, его обучением, выполнением финансового плана подразделением, его развитием. Важно уметь оперативно обрабатывать большой объем информации в установленные сроки, управлять персоналом, внедрять успешно изменения и добиваться согласия от сотрудников. «Мы не берём руководителей "с улицы", только если Вы не ТОП ТОП и жаждите роста и драйва! Для нас руководитель - это не дядька в галстуке, а наставник», – иронично отмечается в объявлении о вакансии. Стажировка и обучение будут проходить в Санкт-Петербурге. Зарплата от 80 тысяч рублей и выше. Еще одна вакансия управляющего открыта в компании «Деловые линии». От соискателя требуются опыт работы не менее года, опыт формирования и управления командой, навыки продаж и ведения переговоров, опыт работы с юридическими лицами, знание документооборота. Также важно быть стрессоустойчивым и уметь работать в режиме многозадачности. При выполнении всех требований также можно рассчитывать на зарплату в размере 80 тысяч рублей. Руководителя IT-отдела ищет «Управляющая компания "Сиб-Транс-Петройл"». В список задач сотрудника будет входить Обеспечение бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры компании, планирование работы отдела, контроль выполнения задач сотрудниками и работа с контрагентами по поставкам оргтехники. Работодатель будет рад стрессоустойчивым соискателям с опытом работы от одного года, высшим техническим образованием в сфере ИТ и опытом работы с облачными решениями. Офис находится в районе МНТК. Зарплата – от 60 тысяч рублей в месяц. Компания «Бартер» (занимается торговлей комиссионными товарами) ищет управляющего мебельными салонами. В числе требований – опыт работы в продажах, коммуникабельность, быстрая обучаемость и уверенное владение ПК. Сотруднику предстоит заниматься обеспечением бесперебойной работы салона, работать с подчиненными, предоставлять покупателям необходимую информацию о товаре, сервисных услугах, проводимых мероприятиях и акциях, а также вести административно-хозяйственную деятельность и работать с документами. Зарплата – от 30 до 50 тысяч рублей до вычета налогов. Идеальный управляющий должен быть честным, организованным и ответственным, чтобы ему можно было доверить управление всеми бизнес-процессами магазина, материальными ценностями и оборудованием и денежными средствами. Также работодатели хотят, чтобы управляющий обладал лидерскими качествами и навыками работы с командой. Поэтому важно быть коммуникабельным и стрессоустойчивым, ведь работа с покупателями требует выдержки и умения быстро и адекватно реагировать на возникновение конфликтных или нештатных ситуаций. Что касается профессиональных знаний, то не обойтись без основ маркетинга и рекламы, владения основных принципов мерчендайзинга и умения разбираться в методах управления персоналом. Получить образование, необходимое для этой профессии, можно в любом экономическом вузе. К плюсам можно отнести профессиональное развитие и получение опыта, привилегии (имея статус руководителя, автоматически можно рассчитывать на уважение и признание штата подчинённых), и довольно-таки высокую (по сравнению с обычными подчиненными) зарплату. А вот минусы – это стрессовый характер работы и большая ответственность. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает логопед? • Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по персоналу? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает пекарь? Обзор зарплатных предложений Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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