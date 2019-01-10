Со строительной компании в Ангарске по суду взыщут больше 2 миллионов рублей долга

Ангарск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд обязал строительную компанию «СтройМир 38» выплатить задолженность по заработной плате более полумиллиона рублей в пользу четырех физических лиц, еще 1,7 млн – по договору займа, в пользу одного из горожан, а также 24 тысячи рублей – в пользу организации дополнительного профессионального образования.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в отношении директора этой компании возбуждено шесть уголовных дел по статье 315 УК РФ за неисполнение судебных решений.

– Директор «СтройМир 38», имея реальную возможность исполнить решения судов, выплату задолженности игнорировала, – поясняют приставы.