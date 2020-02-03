Сотрудникам предприятия в Аларском районе выдали 670 тысяч рублей недополученной зарплаты

Аларский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк» задолжал девяти сотрудникам более 670 тысяч рублей заработной платы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, при проверке выяснилось, что работникам не полностью выплатили зарплату за прошлые годы. В целях восстановления их нарушенных трудовых прав в адрес председателя кооператива внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

– Кроме того, в отношении председателя кооператива вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту неполной выплаты в установленный срок заработной платы, – поясняют в надзорном ведомстве.

В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками «Маяка» полностью погашена.