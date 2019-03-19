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20.03.2019

Сотрудникам предприятия в Нижнеудинском районе задолжали 1,5 миллиона рублей

Нижнеудинский район, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудникам лесоперерабатывающего предприятия в Нижнеудинском районе задолжали 1,5 миллиона рублей. Хозяйка производства четыре месяца не платила зарплату своим подчиненным. Они обратились в суд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

– Суд вынес решение в пользу 63 работников фирмы и постановил взыскать задолженность с предприятия. Однако предпринимательница не исполнила судебное решение в срок. В связи с тем, что у нее отсутствовало имущество, на которое можно было наложить арест, судебные приставы вынесли постановление – удерживать 50% пенсионных выплат должницы, – подчеркнули в ведомстве.

Спустя некоторое время предпринимательница выиграла суд с одной из фирм и получила 1,3 миллиона неустойки за неоказанные услуги. Полученные деньги направили на погашение задолженности по зарплате.

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