Сотрудники МУПа в Киренском районе через суд добились выплаты зарплат

Киренский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе муниципальное предприятие «Север» не выплатило 52-м сотрудникам более 1,3 млн рублей заработной платы. Задолженность образовалась еще с 2014 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Известно, что с мая 2015 года предприятие свою деятельность не осуществляло. Его единственный учредитель – администрация Киренского муниципального образования.

– Ликвидационной комиссией меры по погашению имеющейся задолженности длительное время не принимались. В связи с этим прокуратурой района в адрес председателя ликвидационной комиссии внесено представление об устранении нарушений закона. Мера прокурорского реагирования рассмотрена и удовлетворена, – поясняют в надзорном ведомстве.

Отмечается, что ликвидационная комиссия направила в Арбитражный суд Иркутской области заявление о признании должника банкротом, однако оно возвращено для устранения недостатков.

– В связи с явным затягиванием ликвидационной комиссией процедуры ликвидации МУПа прокуратура через Киренский районный суд понудила администрацию Киренска профинансировать погашение задолженности перед работниками муниципального предприятия, – добавляют в облпрокуратуре.