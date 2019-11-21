Справка на водительские права в Иркутске подорожает почти в девять раз

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В России с 22 ноября изменяется стоимость справки из наркодиспансеров на водительские права. Это связано с введением процедуры сдачи анализов. В Иркутской области, судя по соцсетям, среди тех, кто хочет сэкономить и получить справку по старой цене, наблюдается повышенный ажиотаж, хотя в медучреждениях говорят, что всё проходит в штатном режиме.

В Иркутске справку от нарколога и психиатра водители получают в Иркутском областном психоневрологического диспансере в переулке Сударева. Очереди тут традиционны, даже несмотря на электронную запись. Сейчас получить бумагу можно за 600 рублей – 300 рублей у нарколога, такова же цена справки от психиатра.

Однако федеральным законодательством с 22 ноября вводят два обязательных анализа – определение наличия психоактивных веществ в моче и определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (СDТ) в сыворотке крови. Их стоимость составит 1 тысячу 400 рублей и 3 тысячи 340 рублей соответственно. Общая цена справки из психоневрологического диспансера будет 5 тысяч 40 рублей, рассказали Телеинформу в медучреждении.

– Чтобы пройти врачей и сдать анализы обязательно нужна электронная запись, потому очередей больше обычного нет, – сообщили в диспансере.

Тем, не менее, пользователи соцсетей сообщают, что очередь в медучреждение люди начали занимать с 5:00 .

Не больше чем обычно очередь за справкой в Тулунском психоневрологическом диспансере, хотя здесь стоимость увеличится до 6-7 тысяч рублей. В медучреждении отмечают, что очередь к врачам здесь есть всегда. В Черемхово же получить справку для тех, кто сдает на водительскую категорию B, дающей право на управление легковыми авто, по старой цене – 340 рублей – можно до 2 декабря 2019 года. После этой даты услуга подорожает до 1 тысячи 840 рублей.

В некоторых медучреждениях о новшествах знают, но о ценах и порядке официально их не уведомляли. Так, приказа об изменениях нет, например, в Ангарском филиале областного психоневрологического диспансера и Братском психоневрологическом диспансере. В Ангарске, между тем, уже в восьмом часу утра у здания медучреждения появилась очередь.

Стоит отметить, что до вступления в силу нового законопроекта анализы мочи и крови у водителей также брали, но только в том случае, если у пациента выявлялись симптомы и синдромы заболевания, которое является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами – шизофрения, эпилепсия, наркомания и другие. Алкоголизм в этот перечень не входил. Анализ на присутствие в моче наркотиков должен проводиться в течение двух часов после сдачи, анализ на CDT делается четыре часа, поэтому приехать в наркодиспансер, скорее всего, придется дважды: для сдачи крови и получения результата.

Новый закон вызывает в обществе споры, однако, он направлен на снижение числа автоаварий, совершённых по вине пьяных водителей, хотя некоторых не удерживает от вождения даже отсутствие водительских прав. Только за последние дни в Иркутской области подряд в руки дорожных инспекторов попали нескольких нетрезвых автолюбителей. Например, во время патрулирования в Иркутске дорожные инспекторы задержали водителя иркутского автобуса № 90, который сел за руль без прав и в наркотическом опьянении. В Ангарске полицейские для остановки нетрезвого водителя применили огнестрельное оружие. За рулем иномарки находился пьяный 32-летний житель Усольского района без водительских прав. Аналогичная история произошла и в Тайшетском районе.

Между тем, пьяные водители нередко становятся виновниками резонансных ДТП, в которых гибнут люди. Так, до сих пор отбывает срок в колонии иркутянка Екатерина Коверзнева, которая в 2013 году насмерть сбила в Листвянке троих человек и оставила инвалидом ещё одного. В 2016 году приговор за смерть двух мужчин получила Юлия Киселёва, которая врезалась на своей машине в другу иномарку. В мае 2019 года под колёсами авто погиб 17-летний подросток, в организме у виновника нашли следы наркотических средств. Виктор Авдулов получил четыре года в колонии-поселении, затем наказание ужесточили.